В Чите спасатели потушили крупный пожар в кафе

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожарным удалось ликвидировать возгорание площадью 1,2 тыс. кв. м в кафе «Вкус» на перекрестке улиц Лазо и Ярославского в Чите. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Информация о пожаре площадью 300 кв. м в кафе, пристроенному к двухэтажному торговому центру FIX PRISE поступило в главк 20 октября.

На место происшествия прибыли 56 человек и 20 единиц техники, которые приступили к тушению пожара спустя четыре минуты после поступления сообщения. Возгорание полностью ликвидировали на площади 1,2 тыс. кв. м за 50 минут.

«Работники ТЦ были оперативно эвакуированы, травмированных и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе главка. Сейчас идет разборка и проливка места пожара.