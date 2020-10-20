В Новосибирске при попытке сделать селфи три человека упали с дамбы

Следователи начали проводить проверку после падения в воду трех человек во время фотосъемки на дамбе Новосибирской ГЭС. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Во вторник, 20 октября, в следственное управление поступила информация, что мужчина 1994 года рождения и девушка 1996 года рождения упали в воду в ходе фотосъемки в Советском районе Новосибирска на платине дамбы ГЭС.

Следователи предварительно установили, что на дамбу приехала компания из шести человек. Двое парней и двое девушек решили сделать селфи. Когда один мужчина спустился на парапет, он оступился и упал в воду. При попытке помочь ему еще один мужчина и женщина упали в воду. Последним удалось выбраться на берег, а поиски первого мужчины продолжаются.

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