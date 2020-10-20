Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
В Чите спасатели потушили крупный пожар в кафе Общество, 08:06 Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи — Bloomberg Pro, 08:01 Кадастровая палата запустила сервис проверки недвижимости на риски Общество, 08:00 Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране Политика, 08:00 В Новосибирске при попытке сделать селфи три человека упали с дамбы Общество, 07:55 Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 1 млн Общество, 07:46 Госдума рассмотрит проект о повышении ставки НДФЛ для высоких зарплат Экономика, 07:33 СПЧ даст отрицательное заключение поправкам Мизулиной в Семейный кодекс Общество, 07:14 Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки Финансы, 07:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 06:59 Онищенко не поверил в искусственное происхождение коронавируса Общество, 06:58 В Чите горело кафе на площади 1200 кв. м Общество, 06:48 В посольстве ответили на обвинения США в кибератаках на Олимпиаду в Корее Общество, 06:27 У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян Технологии и медиа, 06:00
Общество ,  
0 

В Новосибирске при попытке сделать селфи три человека упали с дамбы

Следователи начали проводить проверку после падения в воду трех человек во время фотосъемки на дамбе Новосибирской ГЭС. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Во вторник, 20 октября, в следственное управление поступила информация, что мужчина 1994 года рождения и девушка 1996 года рождения упали в воду в ходе фотосъемки в Советском районе Новосибирска на платине дамбы ГЭС.

Следователи предварительно установили, что на дамбу приехала компания из шести человек. Двое парней и двое девушек решили сделать селфи. Когда один мужчина спустился на парапет, он оступился и упал в воду. При попытке помочь ему еще один мужчина и женщина упали в воду. Последним удалось выбраться на берег, а поиски первого мужчины продолжаются.

Материал дополняется. 

СК проверка мужчина Новосибирская ГЭС дамба
Материалы по теме
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших без вести при прорыве дамб
Общество
В Приморье сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна
Общество
Власти выплатят по 2 млн руб. потерявшим дома после прорыва дамбы в Рузе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter