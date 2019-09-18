В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи

В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи

В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По информации ведомства, 36-летняя женщина взяла травматический пистолет своего сожителя, находившегося в другой комнате, чтобы сфотографироваться с ним. Но вместо кнопки на экране телефона женщина нажала на спусковой крючок оружия. Пострадавшую госпитализировали.

При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли гладкоствольное оружие, травматический пистолет МП-79 и нунчаки, принадлежавшие сожителю пострадавшей. Мужчина предоставил документы на огнестрельное оружие и сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК (незаконное изготовление холодного оружия).

В начале января этого года в Мытищах 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Оружие принадлежало ее отцу, который имел соответствующее разрешение на ношение и хранение. В результате девочка получила ранение с переломом нижней челюсти.