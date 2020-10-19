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Воробьев оценил эффект от создания особой экономической зоны в Домодедово

Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Global Look Press)

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Домодедово, которую хотят открыть региональные власти, позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах России.

По плану 550 новых рабочих мест должны появиться на первом этапе реализации проекта, получившего название «Максимиха».

По словам губернатора, городской округ Домодедово является удобным и перспективным направлением для создания ОЭЗ. «Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении», — указал Воробьев.

Счетная палата не увидела прорывного эффекта от особых экономических зон
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В случае одобрения зона будет открыта при участии ВТБ. Ее площадь составит около 2 тыс. га. Инвестиции в проект могут составить от 10 до 20 млрд руб. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов составит порядка 1,3 млрд руб.

Впервые о планах создать «Максимиху» в Домодедово Воробьев заявил летом 2018 года. В сентябре прошлого года правительство области подало заявку на открытие ОЭЗ в Минэкономразвития. Тогда власти говорили, что на первом этапе проект позволит создать около 2,5 тыс. рабочих мест, а совокупные инвестиции могут составить около 40 млрд руб.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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«Площадка удачно расположена с точки зрения транспортных коридоров. Возможно создание большого транспортно-логистического центра и большого центра по переработке сельхозпродукции с акцентом на экспортные поставки», — пояснял выгоду создания в Домодедово ОЭЗ зампред регионального правительства Вадим Хромов.

Резидентам особых экономических зон в Московской области предоставляют госубсидии, займы до 5 лет на приобретение оборудования и лизинговые проекты, налоговые преференции. Сейчас в Подмосковье действуют четыре особые экономические зоны: «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат» и «Кашира».

Счетная палата в апреле заявила, что деятельность особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и инновационного центра «Сколково» не оказывает прорывного влияния на экономику страны. «Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности», — сообщила палата. Одной из главных проблем было названо отсутствие методик оценки эффективности территорий с льготным режимом.

Домодедово Андрей Воробьев особая экономическая зона
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Особая экономическая зона в Чечне оказалась самой неэффективной в России
Экономика
Счетная палата не увидела прорывного эффекта от особых экономических зон
Экономика
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