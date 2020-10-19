Воробьев оценил эффект от создания особой экономической зоны в Домодедово

Андрей Воробьев (Фото: Global Look Press)

Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Домодедово, которую хотят открыть региональные власти, позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах России.

По плану 550 новых рабочих мест должны появиться на первом этапе реализации проекта, получившего название «Максимиха».

По словам губернатора, городской округ Домодедово является удобным и перспективным направлением для создания ОЭЗ. «Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой экономической зоны на данном направлении», — указал Воробьев.

В случае одобрения зона будет открыта при участии ВТБ. Ее площадь составит около 2 тыс. га. Инвестиции в проект могут составить от 10 до 20 млрд руб. По прогнозам, за 10 лет налоговая отдача только от первых двух резидентов составит порядка 1,3 млрд руб.