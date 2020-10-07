Трое погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане

В аварию попали четыре грузовика, легковой автомобиль и школьный автобус. По предварительным данным, погибли пассажиры «Газели» со школьниками — водитель и две женщины

Фото: mvd.dagestan / Instagram

Школьный автобус попал в ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, близ Кизляра столкнулись два автомобиля «КамАЗ», большегрузные фуры, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором ехали дети. Прокуратура организовала проверку в связи с аварией.

«Вся информация предварительная и уточняется. Детей развезли по разным больницам, но среди них восемь пострадавших. Один взрослый — водитель. Трое погибших», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Республики Дагестан.

В Центральной городской больнице Кизляра агентству ТАСС рассказали, в больницу доставили девять детей и четверых взрослых — трое мужчин и одну женщину. Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. «Трое детей крайне тяжелые. Состояние остальных [пострадавших] оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данным администрации Кизляра, школьный автобус вез детей на тренировку из селения Караузек в город Кизляр.