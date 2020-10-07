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Трое погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане

В аварию попали четыре грузовика, легковой автомобиль и школьный автобус. По предварительным данным, погибли пассажиры «Газели» со школьниками — водитель и две женщины
Фото:mvd.dagestan / Instagram
Фото: mvd.dagestan / Instagram

Школьный автобус попал в ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, близ Кизляра столкнулись два автомобиля «КамАЗ», большегрузные фуры, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором ехали дети. Прокуратура организовала проверку в связи с аварией.

«Вся информация предварительная и уточняется. Детей развезли по разным больницам, но среди них восемь пострадавших. Один взрослый — водитель. Трое погибших», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Республики Дагестан.

В Центральной городской больнице Кизляра агентству ТАСС рассказали, в больницу доставили девять детей и четверых взрослых — трое мужчин и одну женщину. Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. «Трое детей крайне тяжелые. Состояние остальных [пострадавших] оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

По данным администрации Кизляра, школьный автобус вез детей на тренировку из селения Караузек в город Кизляр.

МВД Дагестана в своем Instagram сообщило, что в ДТП погибли три человека, пострадали девять: водитель и восемь пассажиров-детей. По предварительной информации, все погибшие — пассажиры «Газели»: водитель и две женщины. В тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, уточнили в ведомстве.

Всего, по данным полиции, столкнулись пять автомобилей: три большегрузных грузовика, «Газель» с детьми и Lada.

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