Трое погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане
Школьный автобус попал в ДТП в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
По данным ведомства, близ Кизляра столкнулись два автомобиля «КамАЗ», большегрузные фуры, автомобиль Lada и школьный микроавтобус «Газель», в котором ехали дети. Прокуратура организовала проверку в связи с аварией.
«Вся информация предварительная и уточняется. Детей развезли по разным больницам, но среди них восемь пострадавших. Один взрослый — водитель. Трое погибших», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Республики Дагестан.
В Центральной городской больнице Кизляра агентству ТАСС рассказали, в больницу доставили девять детей и четверых взрослых — трое мужчин и одну женщину. Трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. «Трое детей крайне тяжелые. Состояние остальных [пострадавших] оценивается как средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
По данным администрации Кизляра, школьный автобус вез детей на тренировку из селения Караузек в город Кизляр.