Мэр Архангельска подал в отставку за две недели до окончания полномочий

Игорь Годзиш (Фото: godzish29 / VK)

Глава Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», подав заявление об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание News29, полномочия Годзиша истекали в ноябре. Он руководил городом с ноября 2015 года.

В 2019 году агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского составили рейтинг городов России по качеству управления. Архангельск под руководством Гоздиша в этом рейтинге занял последнее место. Авторы исследования утверждали, что глава города не пользуется высоким авторитетом и не демонстрирует необходимой публичности.