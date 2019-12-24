В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Причиной низкой эффективности городской власти может быть отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона, пояснил РБК Туровский. Возможна и ситуация, при которой связка главы города с губернатором есть, но «и губернатор, и глава города не демонстрируют успехов». Лучший пример подобной ситуации — Архангельск, уточнил соавтор доклада. Глава области Игорь Орлов, по словам источников РБК, должен в ближайшее время покинуть свой пост, а градоначальник Игорь Годзиш не пользуется высоким авторитетом и не демонстрирует необходимой публичности.

Другая причина низкой эффективности муниципальных властей — чехарда со сменой градоначальников, добавляет Туровский. «Вопиющий пример тут это Владивосток, где с 2016 года сменились пять глав, — уточнил он. — В Ярославле главы тоже менялись очень часто, негативно может сказаться и назначение градоначальников-варягов, как в том же Ярославле».

С позициями Архангельска и Владивостока в рейтинге можно согласиться, но Ярославль явно лишний в списке аутсайдеров, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «Там активный энергичный мэр Владимир Волков, занявший эту позицию в прошлом году, который не попадал в заметные скандалы, связанные с управленческими решениями, и достоин находиться в группе середняков», — пояснил он.

Лучшие и худшие В десятке аутсайдеров рейтинга оказались Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. В лидеры попали Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск. РБК направил запросы в администрации десяти городов, занявших нижние строчки рейтинга.

Кто возглавил рейтинг

В отличие от списка аутсайдеров лидеры в основном те же, что и в прошлом году. Первая тройка не поменялась — Тюмень, Казань и Салехард.

Это неудивительно, считает Туровский. «В тех городах, где сложилась эффективная система муниципального управления, даже в случае смены главы администрации резких изменений не происходит, бюрократическая машина продолжает работать», — объясняет он. В качестве примера он привел Тюмень, чей бывший глава Александр Моор в прошлом году стал губернатором Тюменской области, и Салехард, где новый градоначальник появился осенью этого года.

Еще один фактор, который позволяет эффективно руководить городом, — наличие больших финансовых ресурсов. Это актуально для Салехарда и Тюмени, которые являются столицами нефтегазовых регионов, и для исторически богатой Казани. «В то же время власти этих городов должны уметь распоряжаться этими ресурсами, так что дело не только в их количестве», — пояснил Туровский. Эффективность управления городом зависит и от налаженных связей в работе градоначальников с губернаторами. «Случай Тюмени очевидный — там бывший мэр возглавил регион, — сообщил Туровский. — В случае с Салехардом тоже очевидна командная работа муниципальных и региональных властей; в случае Казани — группы элит разные, но они находятся в устойчивом и давно сложившемся альянсе».

Как оценивали В выборку АПЭК попали все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения. Также в ней учтены крупные городские округа с населением более 300 тыс. человек, не являющиеся региональными центрами, и наиболее крупный город и бывшая столица Ингушетии Назрань. Итоговая выборка состоит из 92 городов. Рейтинг АПЭК делится на два блока — политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый общий рейтинг представляет собой обобщение из политико-управленческого и социально-экономического блоков (среднее арифметическое этих двух показателей). В оценке эффективности управления в городских округах принимал участие 171 эксперт. Итоговые оценки по каждому из двух направлений представляют собой среднее арифметическое из совокупности статистических показателей и средней экспертной оценки. В качестве критериев для оценки политико-управленческого блока, в частности, эксперты анализировали результат кандидата от «Единой России» на выборах мэра или результат правящей партии в городе на выборах регионального заксобрания — в случае проведения выборов 9 сентября, объем субсидий за период с января по октябрь 2018 года, а также динамику объема субсидий за это время на душу населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамику расходов на общегосударственные вопросы в расходах бюджета городского округа по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и другие признаки. Среди критериев для оценки социально-экономического блока — в частности, доля детей до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего числа детей этого возраста, расходы бюджета на дошкольное образование в расчете на душу населения, расходы бюджета на культуру и ЖКХ.

Общие тенденции

В целом за год эффективность управления в городских округах снизилась, делают вывод авторы рейтинга. Они объясняют это многочисленными заменами муниципальных глав и коррупционными скандалами в городских властях. Кадровые ротации в российских городах нужны, но «явно требуется время, чтобы новые муниципальные руководители, пришедшие к власти в текущем году, смогли изменить ситуацию к лучшему», говорится в докладе. «Неудивительно в этих условиях и развертывание дискуссии о целесообразности возвращения к модели прямых выборов главы города», — считают соавторы.

Замены глав городов и уголовные разбирательства в отношении муниципальных властей — это следствие не только снижения уровня управления, но и интенсивной ротации губернаторов в последние два года, говорит политолог Александр Пожалов. «Новый губернатор-технократ, еще будучи в статусе врио, начинает активно менять глав или сити-менеджеров областных центров, чтобы к выборам удовлетворить запрос избирателей на широкое обновление власти», — считает он. Кроме того, в преддверии отставки губернатора в отношении бывших мэров и вице-мэров, как правило, чаще возбуждаются уголовные дела, которые и обосновывают необходимость губернаторских замен.

В целом исследование АПЭК удачно демонстрирует синтез большого набора показателей с экспертными оценками, считает Пожалов. Но из-за особенностей методологии возможны ситуативные колебания положения городов в рейтинге. «Есть проблема адекватности и своевременности муниципальной статистики: по половине параметров рейтинг отражает реальные итоги развития городов только за 2018 год», — подчеркнул он.

Также на колебания позиций городов в политико-управленческом индексе влияют естественные «окна» в календаре выборов, указал эксперт. «Если в этом цикле выборов в городе не было, то итоговый балл рассчитывается без электорального показателя, — уточнил он. — Соответственно, в такие периоды больший вес имеют субъективные экспертные оценки, раз нет статистических показателей выборов».

Также в последнее время кандидаты на выборах предпочитают дистанцироваться от «Единой России», поэтому недостаточно учитывать только результат партии власти на выборах. Для оценки уровня электоральной поддержки власти нужно оценивать общие результаты пула «провластных кандидатов» на выборах в горсоветы, даже если они выдвинуты не от партии. «С учетом объективных проблем недостаточности оперативной муниципальной статистики более правильно обращать внимание не на ежегодные колебания позиций городов в рейтинге, а на совокупное изменение их позиций за два-три года, — убежден Пожалов. — Важнее не конкретное место города в рейтинге, а его нахождение в той или иной группе городов и динамика за несколько лет».