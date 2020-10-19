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Выборы в США ,  
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Экономист Saxo Bank рассказал о сценариях выборов в США

Фото:Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен в интервью телеканалу РБК рассказал о различных вероятностях исхода выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

По оценке Якобсена, с вероятностью 40% на выборах победит кандидат от демократов Джо Байден. В те же 40% экономист оценивает вероятность того, что после выборов их результаты будут оспорены. Наконец, с вероятностью 20%, по мнению Якобсена, победу одержит нынешний президент Дональд Трамп.

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Якобсен не исключил, что может пройти не менее двух недель, прежде чем станет известен победитель, в связи с большой долей голосов, отправленных по почте, что может принести на рынки дополнительную волатильность. Причем, по мнению Якобсена, рынки воспримут с большей обеспокоенностью президентство Байдена, нежели президентство Трампа.

Победа Трампа будет означать эскалацию торговой войны с Китаем, однако многие страны воспримут как успех, если нынешний глава Белого дома останется в своем кресле, поскольку он «решал дипломатические проблемы». Победа Байдена вряд ли существенно изменит отношения США и Китая, однако кандидат от демократов может быть более договороспособным, предположил Якобсен.

«Кто бы не победил на выборах в США, он должен будет признать тот факт, что Центробанк может напечатать деньги, а правительство их потратить, однако общество от этого не станет более платежеспособным», — подчеркнул экономист.

Авиаперевозчики, развлекательный бизнес, отели и рестораны сильно пострадали из-за пандемии. К третьему кварталу 2021 года, допускает Якобсен, возможна будет череда банкротств — компании не смогут решить накопившиеся проблемы, вырастет безработица. «Мы живем под знаком буквы К. К-образное движение экономики — когда некоторые сферы экономики чувствуют себя отлично, а остальные — в очень плохом состоянии», — добавил он. Разделение на тех, у кого все хорошо, и тех, у кого все плохо, причем не только в экономике, но и в политике, останется ключевым фактором в 2021 году, подытожил Якобсен.

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