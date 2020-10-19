Эксперт McKinsey назвал женщин более приспособленными к работе будущего

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Из-за высокой потребности в эмоциональном интеллекте и креативных навыках наиболее приспособленными к работе будущего являются женщины. Об этом в ходе выступления на форуме «Открытые инновации» заявил директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, трансляцию ведет РБК.

«Скорее всего, это будут женщины, а не мужчины, которые будут более адаптивны. И скорее всего, это будут люди с более высоким образовательным цензом, особенно с образованием не в формате университетов», — пояснил он.

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