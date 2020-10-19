Форум «Открытые инновации» , 19 окт, 12:44
0
Путин обратился к участникам форума «Открытые инновации»
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и резидентов фонда «Сколково» с десятилетием, а также и отметил вклад организации в развитие высокотехнологичного бизнеса в России. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Желаю руководству и резидентам «Сколково» удачи и новых свершений, а гостям форума «Открытые инновации» — конструктивного, содержательного общения и всего наилучшего», — сказал президент.
Путин отметил, что за минувшие годы фонд показал позитивный опыт коммерциализации научных исследований и позволил самореализоваться множеству талантливых людей. Президент подчеркнул, что ему приятно видеть, каким востребованным и масштабным оказался проект.
Материал дополняется