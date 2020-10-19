Путин обратился к участникам форума «Открытые инновации»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и резидентов фонда «Сколково» с десятилетием, а также и отметил вклад организации в развитие высокотехнологичного бизнеса в России. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Желаю руководству и резидентам «Сколково» удачи и новых свершений, а гостям форума «Открытые инновации» — конструктивного, содержательного общения и всего наилучшего», — сказал президент.

Путин отметил, что за минувшие годы фонд показал позитивный опыт коммерциализации научных исследований и позволил самореализоваться множеству талантливых людей. Президент подчеркнул, что ему приятно видеть, каким востребованным и масштабным оказался проект.

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