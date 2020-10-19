В Белоруссии загорелся целлюлозно-картонный комбинат

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На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в Гомельской области Белоруссии загорелся резервуар. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на областное управление МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек. Сейчас на месте работают спасатели.

Tut.by пишет, что пожар произошел в цехе регенерации, предположительно, загорелось талловое масло. После пожара произошел взрыв.

В конце августа в белорусском городе Орша возник пожар на заводе предприятия «Савушкин продукт». Тогда в МЧС рассказали, что возгорание началось в цехе по производству молочной продукции. По данным ведомства, никто при пожаре не пострадал.

