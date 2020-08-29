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Общество ,  
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На белорусском заводе после приезда Лукашенко произошел пожар

Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

В белорусском городе Орше возник пожар на заводе, сообщает МЧС Белоруссии. По данным издания Tut.by и Telegram-канала Nexta, инцидент произошел на предприятии «Савушкин продукт», который накануне посещал президент страны Александр Лукашенко.

«Дым [идет] из-под кровли цеха по производству молочной продукции», — отметили в МЧС. Позже в ведомстве добавили, что в 15:43 по местному времени (совпадает с московским) пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло в цеху сыров.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне агентство БелТА сообщило, что Лукашенко во время рабочей поездки в Оршу посетил предприятие по производству сыров «Савушкин-Орша». Там ему показали работу завода, а также доложили о состоянии и перспективах предприятия, о создании модернизированного молокоперерабатывающего производства.

Теги: Белоруссия, пожар, завод
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