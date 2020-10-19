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Ученый предрек столкновение Земли с астероидом за день до выборов в США

Астероид размером с холодильник может обрушиться на Землю за день до президентских выборов в США. Такое мнение в Instagram выразил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. — РБК). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал Тайсон.

По словам ученого, астероид не настолько большой, чтобы причинить вред. Тайсон добавил, что если «конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной».

Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки. Он является автором ряда популярных книг по астрономии.

Будучи директором планетария Хейдена, Тайсон высказывался против традиционного мнения, согласно которому Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Эту позицию Тайсон объяснял тем, что ему хотелось бы наблюдать объекты сгруппированным по общим характеристикам: отдельно планеты земной группы, отдельно газовые гиганты, а Плутон вместе с подобными ему объектами, и, таким образом, уйти от простого подсчета планет.

В 2006 году Международный астрономический союз подтвердил эту оценку, изменив классификацию, и теперь Плутон относится к карликовым планетам.

В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Общество
Фото:Roberto Gonzalez / Getty Images

C 1996 года по настоящее время Тайсон занимает должность директора планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его главным соперником является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Земля астероид президентские выборы в США
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