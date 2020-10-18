Суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленобласти

Геннадий Орлов (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Подозреваемого в мошенничестве на 700 млн руб. главу администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд избрал домашний арест по 12 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Орлова задержали 17 октября. Следствие полагает, что в конце июля прошлого года подозреваемый вместе с председателем комитета финансов администрации, а также с другими лицами, использовали документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах по ремонтам зданий и помещений в Выборге.

Следователи утверждают, что в действительности работы не выполнялись. Всего на работы из бюджета было выделено 700 млн руб., которые, как считают в СК, Орлов разделил с соучастниками преступления.