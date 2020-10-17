Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Коронавирусный стационар откроют в общежитии «Крокуса» в Подмосковье Общество, 14:15 МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2 Политика, 14:01 Офисы-коммуналки и аптекари будущего: дайджест футурологии Футурология, 14:00  В Нагорном Карабахе погиб футболист ереванского «Локомотива» Спорт, 13:57 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 13:45 В Петербурге умер бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов Общество, 13:38 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:28 Главу района в Ленобласти заподозрили в мошенничестве на 700 млн руб. Общество, 13:27 РФПИ разрешили проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии Общество, 13:17 Полузащитник «Локомотива» перейдет в «Ростов» Спорт, 13:11 Глава Хакасии заболел COVID-19 Общество, 12:58 Ереван опроверг заявление Баку о сбитом армянском Су-25 Политика, 12:54 В Москве туристам выписали ₽1 млн штрафов из-за данных о тестах на COVID Общество, 12:49 Сколько можно было заработать на криптовалюте за 5 лет с ₽50 тыс. Крипто, 12:35
Общество ,  
0 

Главу района в Ленобласти заподозрили в мошенничестве на 700 млн руб.

Глава администрации Выборгского района&nbsp;Ленинградской области Геннадий Орлов
Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов (Фото: vbglenobl.ru)

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 700 млн руб. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, не позднее 31 июля 2019 года подозреваемый вместе с председателем комитета финансов администрации и иными лицами путем  обмана подчиненных использовали документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений в Выборге. В действительности работы не выполнялись.

Тем не менее на эти работы из местного бюджета было выделено 700 млн руб., которые подозреваемый разделил с соучастниками.

В связи с этим было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), фигурантом которого стал глава администрации Выборгского района.

Чиновник решил доказать невиновность по делу о взятке выпиской из казино
Общество
Владимир Потапкин

Следователи регионального управления СК вместе с сотрудниками полиции провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Выборгского района.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Ранее, 14 октября, на сайте Выборгского района сообщалось, что глава администрации Геннадий Орлов объявил об уходе с должности.

«Решение было принято после вскрытия финансовых махинаций со стороны уже бывшего председателя комитета финансов, поскольку я нес персональную ответственность за действия любого сотрудника администрации. Однако я не мог уйти сразу. Мною было принято решение о проведении внутренней проверки, отстранения сотрудников, причастных к противоправным действиям, запущен процесс реформирования финансового блока администрации», — говорил тогда Орлов.

По его словам, он сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы «вывести всех причастных к этому делу на чистую воду». Он заявил, что «совершил одну большую ошибку», доверившись своему подчиненному, который «предал» его и всю администрацию.

На место Орлова исполняющим обязанности главы администрации МО «Выборгский район» был назначен замглавы администрации Николай Шишкин.

Ленинградская область Выборг глава администрации мошенничество задержание новости
Материалы по теме
Чиновник решил доказать невиновность по делу о взятке выпиской из казино
Общество
Суд арестовал советников из Минобороны по делу о взятке на 7,4 млн руб.
Общество
ФСБ задержала замглавы администрации Евпатории по делу о взятке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter