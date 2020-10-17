Главу района в Ленобласти заподозрили в мошенничестве на 700 млн руб.

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов (Фото: vbglenobl.ru)

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 700 млн руб. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, не позднее 31 июля 2019 года подозреваемый вместе с председателем комитета финансов администрации и иными лицами путем обмана подчиненных использовали документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений в Выборге. В действительности работы не выполнялись.

Тем не менее на эти работы из местного бюджета было выделено 700 млн руб., которые подозреваемый разделил с соучастниками.

В связи с этим было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), фигурантом которого стал глава администрации Выборгского района.