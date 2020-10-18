Главную святыню мусульман в Мекке открыли для молитв

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Власти Саудовской Аравии впервые за семь месяцев разрешили проведение молитв внутри главной исламской святыни — Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке, закрытой в марте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

По данным телеканала, доступ в мечеть открыт для подданных и проживающих в стране иностранцев.

Главное управление по делам Большой (Заповедной) мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине сообщило о начале реализации второй фазы осуществления малого хаджа — умры (малое паломничество), которая продлится две недели и предусматривает увеличение пропускной способности до 75% — около 55 тыс. человек.

Большую (Заповедную) мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине закрыли 20 марта на неопределенное время на фоне распространения коронавирусной инфекции.