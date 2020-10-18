СМИ сообщили о падении ребенка с детской коляской в московском ТЦ

Видео: mitinolive / VK

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Девочка уронила коляску со своим младшим братом на эскалаторе в московском ТЦ «Метрополис». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», который опубликовал видеозапись происшествия, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и газета «Комсомольская правда».

«Девочка уронила коляску, в которой был ее маленький брат, спускаясь на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис». Оба ребенка упали и получили травмы», — сообщил источник ТАСС.

РБК направил запрос в ТЦ «Метрополис». В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пока не владеют данной информацией.