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Общество ,  
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В Диснейленде Парижа началась паника из-за шума неисправного эскалатора

Посетители парижского Диснейленда ошибочно приняли шум сломавшегося эскалатора за стрельбу и взрывы, что привело к панике. Об этом пишет местное издание Actu.

Инцидент произошел вечером 23 марта, в результате паники несколько человек получили легкие травмы. После сообщений посетителей о стрельбе и взрывах, которые начали распространяться в социальных сетях, на место приехали полицейские и экстренные службы и временно закрыли парк развлечений. Позднее МВД Франции подтвердило, что тревога была ложной. В ведомстве попросили делиться информацией только из проверенных источников.

Actu также опубликовало видео из Twitter, на котором видно, как посетители с криками выбегают из парка развлечений.

17 марта в Северной Ирландии на вечеринке, посвященной Дню святого Патрика, трое несовершеннолетних погибли в давке в отеле, где проходило мероприятие. Сообщалось, что паника началась, так как «большая толпа» молодых людей толкалась на выходе из издания.

Теги: Диснейленд, паника
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