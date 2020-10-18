В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, а также в поджоге квартиры. Об этом сообщаетсяна сайте МВД России.

Как передали в ведомстве, 15 октября сотрудники пожарной службы сообщили, что при тушении пожара в квартире двухэтажного дома на улице Денисова были обнаружены тела трех граждан. Ими оказались 54-летняя женщина, ее 35-летний сын и еще один мужчина в возрасте 35-ти лет.

Правоохранители задержали 36-летнего местного жителя, который ранее был судим за разбой. По предварительным данным, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес раны кухонным ножом троим людям, после чего поджег мебель в квартире, чтобы скрыть следы содеянного, и скрылся. Причиной происшествия послужил бытовой конфликт.

Как сообщает следственное управление СК России по Республике Бурятия, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). По данным следствия, в ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. На основании собранных доказательств мужчине уже предъявили обвинение.