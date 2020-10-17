Тела мужчины и женщины ранами от огнестрела нашли в квартире в Москве

Фото: Никита Попов / РБК

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеканал РЕН ТВ.

По словам собеседника агентства, погибшие получили огнестрельные ранения в голову.

По информации телеканала РЕН ТВ, тела погибших нашли в квартире на Привольной улице. Ими оказались 35-летний Кирилл Х. и 32-летняя Елена С.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух и более лиц), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Предварительно установлено, что женщина застрелила мужчину, а затем покончила жизнь самоубийством. Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли следователи и криминалисты.