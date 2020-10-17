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Минздрав сообщил о состоянии выброшенных матерью из окна детей в Саратове

Две девочки, чья мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находились в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Саратовской области.

«На момент госпитализации дети находились в тяжелом состоянии. Вся помощь необходимая оказывается полностью», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мать девочек находятся в тяжелом состоянии, однако оно ближе к среднему.

Инцидент произошел днем 17 октября в одном из домов, расположенном на Ново-Астраханском шоссе (Заводской район).

В Саратове завели дело на выбросившую своих детей из окна женщину
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Фото:СК РФ

По данным региональной прокуратуры, 39-летняя женщина выбросила из окна двух дочерей 2012 и 2015 годов рождения, после чего нанесла себе ранение.

По факту произошедшего ведомство организовало проверку. В прокуратуре отметили, что данная семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Впоследствии обеих девочек и их мать доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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По данному факту следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух малолетних лиц»).

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