Минздрав сообщил о состоянии выброшенных матерью из окна детей в Саратове

Две девочки, чья мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находились в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе минздрава Саратовской области.

«На момент госпитализации дети находились в тяжелом состоянии. Вся помощь необходимая оказывается полностью», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мать девочек находятся в тяжелом состоянии, однако оно ближе к среднему.

Инцидент произошел днем 17 октября в одном из домов, расположенном на Ново-Астраханском шоссе (Заводской район).