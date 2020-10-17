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В Саратове завели дело на выбросившую своих детей из окна женщину

Жительница Саратова выбросила двоих своих детей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел днем 17 октября в одном из домов, расположенном на Ново-Астраханском шоссе (Заводской район).

Пострадавших девочек в возрасте 5 и 8 лет доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Их мать также доставили в медучреждение. Ее охрану будут обеспечивать сотрудники полиции. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 - п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство двух малолетних лиц»). На место происшествия прибыли следователи для выяснения обстоятельств случившегося.

По факту случившегося региональная прокуратура организовала проверку.

По данным надзорного ведомства, женщина выбросила из окна двух дочерей 2012 и 2015 годов рождения, а затем нанесла себе в грудь ножевое ранение.

Отмечается, что данная семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Саратовской области.

Саратов дети Следственный комитет уголовное дело прокуратура проверка
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