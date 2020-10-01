ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы

Похитители хранили святыню Иверского монастыря в гараже. Вместе с иконой они похитили золотые украшения

Видео: ФСБ России

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ФСБ сообщила о задержании воров, укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом Владимиром Путиным.

В сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в РБК, говорится о задержании двух членов преступной группы, совершивших кражу в Успенском соборе Иверского монастыря. Похищенные ценности были обнаружены в ходе обысков.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила «РИА Новости», что икону и напрестольный крест нашли в гараже одного из фигурантов.

Имена задержанных не называются. Сообщается, что речь идет о жителях города Волхова Ленинградской области.