ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы
ФСБ сообщила о задержании воров, укравших из Иверского монастыря в Новгородской области икону, подаренную президентом Владимиром Путиным.
В сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в РБК, говорится о задержании двух членов преступной группы, совершивших кражу в Успенском соборе Иверского монастыря. Похищенные ценности были обнаружены в ходе обысков.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила «РИА Новости», что икону и напрестольный крест нашли в гараже одного из фигурантов.
Имена задержанных не называются. Сообщается, что речь идет о жителях города Волхова Ленинградской области.