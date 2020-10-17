Власти заявили о проработке продления льготного ввоза машин в ДФО

В правительстве обсуждают возможность продлить льготный период для жителей Дальнего Востока, при котором они могут не устанавливать на подержанные машины с правым рулем систему «ЭРА-ГЛОНАСС», говорится в сообщении Минвостокразвития.

В ведомстве поясняют, что в аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поступают обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов, которые просят пролонгировать льготный период.

«На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад», — приводит пресс-служба Минвостокразвития слова полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», которая отслеживает местоположение автомобиля и сообщает в экстренные службы в случае аварии, необходимо в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза с 1 января 2017 года.