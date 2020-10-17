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Власти заявили о проработке продления льготного ввоза машин в ДФО

В правительстве обсуждают возможность продлить льготный период для жителей Дальнего Востока, при котором они могут не устанавливать на подержанные машины с правым рулем систему «ЭРА-ГЛОНАСС», говорится в сообщении Минвостокразвития.

В ведомстве поясняют, что в аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поступают обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов, которые просят пролонгировать льготный период.

«На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад», — приводит пресс-служба Минвостокразвития слова полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Медведев разрешил ввозить праворульные машины без установки «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС», которая отслеживает местоположение автомобиля и сообщает в экстренные службы в случае аварии, необходимо в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза с 1 января 2017 года.

В марте 2017 года занимавший тогда должность врио гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегель сообщал, что стоимость установки системы будет варьироваться от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Сейчас установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на машину в среднем стоит от 25 тыс. до 30 тыс. руб.

После начала действия новых правил жители Дальнего Востока столкнулись с проблемами: к концу января на таможенных пунктах зависли более 60% ввезенных из-за рубежа автомобилей (769 машин). К середине февраля уже сообщалось об 1,4 тыс. застрявших на границе машин.

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Почти 1,5 тыс. машин застряли на таможне на Дальнем Востоке из-за ГЛОНАСС
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<p>Таможенный инспектор осматривает&nbsp;​судно с автомобилями из Японии</p> <p></p>

Идею об обязательной установке «ЭРА-ГЛОНАСС» критиковал на тот момент врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Он отмечал, что для дальневосточников это вопрос острый: подержанные иномарки покупают в основном люди с невысоким уровнем достатка, для которых стоимость установки в 30 тыс. руб. может быть существенна. Вместе с тем, отмечал врио, из-за отсутствия устойчивого сигнала связи и из-за пробок на дорогах система фактически не работает.

В ноябре 2018 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев утвердил временный льготный порядок ввоза праворульных подержанных машин для жителей Дальнего Востока. В течение года он разрешил ввозить одно транспортное средство без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Через год, в декабре, Медведев продлил такой порядок ввоза машин еще на год. Он, соответственно, истекает в декабре 2020 года.

Автор
Мария Лисицына
"ЭРА-ГЛОНАСС" Юрий Трутнев
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