Медведев разрешил ввозить праворульные машины без установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

Премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил жителям Дальнего Востока в течение года ввозить праворульные подержанные автомобили без установки на них аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», об этом премьер сообщил в своем Twitter.

«Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — написал премьер.

Временный порядок ввоза подержанных автомобилей начнет действовать по истечении пяти дней с момента подписания документа.

Ранее этот вопрос премьер обсуждал с вице-премьером — полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона указывал, что установка «ЭРА-ГЛОНАСС» обходится автовладельцам в 30 тыс. руб., Трутнев при этом отмечал, что так как систему устанавливают сами водители, она не всегда срабатывает.

«ЭРА-ГЛОНАСС» отслеживает местоположение автомобиля и в случае аварии сообщает в экстренные службы о происшествии.