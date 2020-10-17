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В Оренбургской области завели дело после гибели ребенка в ДТП с автобусом

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автобуса «Нефаз» на восьмилетнего ребенка в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло вечером 16 октября в районе дома 1 на улице Ленина в городе Ясный. Сотрудники полиции предварительно установили, что 54-летний водитель, управляя автобусом «Нефаз», совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю

«В результате ДТП несовершеннолетняя девочка-пешеход скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи», — добавили в управлении.

В связи с происшествием следователи завели дело по ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оренбургская область наезд автобус ребенок
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