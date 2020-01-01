Полиция завела дело после нападения на пассажира автобуса в Новой Москве

Полиция завела дело после нападения на пассажира автобуса в Новой Москве

Полиция возбудила уголовное дело поcле драки в салоне автобуса в Новой Москве, в ходе которой мужчина получил множественные ранения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

В столичном главке уточнили, что дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в автобусе, который находился на ул. Фитаревской, 13, в поселке Коммунарка. В драке участвовали три человека. Один из пассажиров нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. После этого двое участников скрылись. Пострадавшего доставили в реанимацию с множественными проникающими колото-резаными ранениями живота.