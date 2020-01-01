Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Российские АЭС в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии Экономика, 17:22 Папа римский извинился перед прихожанкой за удар по руке Общество, 16:52 СМИ узнали об обысках в культурном центре Магаса после атаки на пост ДПС Общество, 16:47 Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом Политика, 16:35 Полиция завела дело после нападения на пассажира автобуса в Новой Москве Общество, 16:03 Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание истребителей F-35 Общество, 15:56 В МЧС предупредили об опасности пожара из-за новогодней елки Общество, 15:32 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 15:23 Проезд, ЖКХ, алкоголь: что подорожает в 2020 году Общество, 15:00 Иранский лидер предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США Политика, 14:49 Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 14:47 Два украинских телеканала показали обращение Порошенко перед Новым годом Политика, 14:45 Охрана посольства США в Ираке применила газ против демонстрантов Политика, 14:28 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 14:01
Общество ,  
0 
Полиция завела дело после нападения на пассажира автобуса в Новой Москве

Полиция возбудила уголовное дело поcле драки в салоне автобуса в Новой Москве, в ходе которой мужчина получил множественные ранения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

В столичном главке уточнили, что дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в автобусе, который находился на ул. Фитаревской, 13, в поселке Коммунарка. В драке участвовали три человека. Один из пассажиров нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. После этого двое участников скрылись. Пострадавшего доставили в реанимацию с множественными проникающими колото-резаными ранениями живота.

Теги: Москва, полиция, уголовное дело, ножевые ранения, новости РБК
Материалы по теме
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
Общество
Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в драке в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter