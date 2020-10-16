В Дагестане загорелся цех Дербентского коньячного завода

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В цехе Дербентского коньячного завода в Дагестане произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По данным агентства, площадь пожара составила около 200 кв. м. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. О причинах возгорания неизвестно.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 9 единиц техники.

На сайте ГУ МЧС сообщается о возгорании кровли одноэтажного цеха в Дербенте. На территории какого предприятия произошел пожар, не уточняется.