Общество , 16 окт, 18:49
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В Дагестане загорелся цех Дербентского коньячного завода
В цехе Дербентского коньячного завода в Дагестане произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
По данным агентства, площадь пожара составила около 200 кв. м. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. О причинах возгорания неизвестно.
Всего к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 9 единиц техники.
На сайте ГУ МЧС сообщается о возгорании кровли одноэтажного цеха в Дербенте. На территории какого предприятия произошел пожар, не уточняется.