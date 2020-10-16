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В Дагестане загорелся цех Дербентского коньячного завода

Фото:myderbentplus / VK
Фото: myderbentplus / VK

В цехе Дербентского коньячного завода в Дагестане произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

По данным агентства, площадь пожара составила около 200 кв. м. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. О причинах возгорания неизвестно.

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Всего к ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 9 единиц техники.

На сайте ГУ МЧС сообщается о возгорании кровли одноэтажного цеха в Дербенте. На территории какого предприятия произошел пожар, не уточняется.

Ранее 16 октября произошел пожар на складе с мебельной фурнитурой в Нижнем Новгороде. Он был локализован на площади 1,8 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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