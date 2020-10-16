Путин сменил посла в Литве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил Алексея Исакова чрезвычайным и полномочным послом России в Литве. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике», — говорится в документе.

Исаков ранее занимал должность и.о. директора департамента Северной Америки в МИД России.

Также Путин подписал указ, который освобождает от должности посла в Литве Александра Удальцова. Он был российским послом в прибалтийской республике с 2013 года. До этого он в разные годы был послом в Латвии, Словакии, а также послом по особым поручениям.