Путин сменил посла в Литве
Президент Владимир Путин назначил Алексея Исакова чрезвычайным и полномочным послом России в Литве. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике», — говорится в документе.
Исаков ранее занимал должность и.о. директора департамента Северной Америки в МИД России.
Также Путин подписал указ, который освобождает от должности посла в Литве Александра Удальцова. Он был российским послом в прибалтийской республике с 2013 года. До этого он в разные годы был послом в Латвии, Словакии, а также послом по особым поручениям.