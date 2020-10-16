В Армении предложили запретить импорт турецких товаров

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Власти Армении могут запретить импорт товаров из Турции из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий законопроект предложило Министерство экономики Армении, документ размещен на едином сайте для публикации правовых актов.

Проект предполагает запрет на ввоз турецких товаров в Армению с 31 декабря 2020 года сроком на шесть месяцев.

В обосновании в законопроекту говорится, что запрет на ввоз товаров турецкого происхождения накладывает экономические санкции на Турцию, а также приостанавливает финансовую подпитку турецкого бюджета.

«Своими провокационными призывами турецкие власти подрывают стабильность в регионе, поставляя оружие Азербайджану и перебрасывая наемников в регион», — говорится в пояснении.