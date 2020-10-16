В Армении предложили запретить импорт турецких товаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Мосгорсуд вдвое сократил срок для брата экс-владельца «Росгосстраха» Финансы, 13:41 Российская промышленная неделя пройдет в Экспоцентре Партнерский материал, 13:40 Тренер «Локомотива» оценил вклад курса евро в срыв перехода Манджукича Спорт, 13:37 Армения опровергла сообщения об ударе по азербайджанской Нахичевани Общество, 13:35 Кремль заявил об отсутствии вопросов к Тихановской в России из-за розыска Политика, 13:33 Lada заняла предпоследнее место по продажам в Европе Авто, 13:30 Подкаст-реалити РБК Тренды «Меня сократили»: подводим итоги Экономика образования, 13:30  Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается» Финансы, 13:27 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 13:24 Европейский регулятор признал безопасными самолеты Boeing 737 MAX Бизнес, 13:15 В Кремле назвали печальной динамику распространения COVID-19 Политика, 13:14 В Армении предложили запретить импорт турецких товаров Политика, 13:11 Курс на Север: чем Мурманская область интересна инвесторам Партнерский материал, 13:09 Владелец Zara закроет магазины Lefties в России Стиль, 13:08
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Армении предложили запретить импорт турецких товаров

Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Армении могут запретить импорт товаров из Турции из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий законопроект предложило Министерство экономики Армении, документ размещен на едином сайте для публикации правовых актов.

Проект предполагает запрет на ввоз турецких товаров в Армению с 31 декабря 2020 года сроком на шесть месяцев.

В обосновании в законопроекту говорится, что запрет на ввоз товаров турецкого происхождения накладывает экономические санкции на Турцию, а также приостанавливает финансовую подпитку турецкого бюджета.

«Своими провокационными призывами турецкие власти подрывают стабильность в регионе, поставляя оружие Азербайджану и перебрасывая наемников в регион», — говорится в пояснении.

Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе
Политика
Фото:Владимир Трефилов/РИА Новости

В Минэкономики также сообщили, что эмбарго на турецкие товары не приведет к нехватке продукции на армянском рынке. Эту нишу должны заполнить товары местного производства и продукция из других стран.

По данным ведомства, в 2019 году из Турции в Армению были поставлены товары на сумму $268,1 млн. В основном это одежда ($69,4 млн), цитрусовые фрукты ($10,3 млн), оборудование, в том числе системы отопления ($35,3 млн), нефть и нефтепродукты ($24,3 млн), химические товары ($23,6 млн), а также недрагоценные металлы ($21,6 млн).

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

Армения Турция Нагорный Карабах импорт
Материалы по теме
Алиев заявил о быстром завершении конфликта в Карабахе при участии Турции
Политика
Пашинян заявил о провалившемся блицкриге Турции и Азербайджана
Политика
WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter