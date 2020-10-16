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Собянин назвал главный итог за 10 лет работы на посту мэра Москвы

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что главный итог его работы заключается в том, что жители столицы стали больше любить город. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, очень приятно, что сами москвичи стали лучше оценивать свой город и больше его любить. Я думаю, что это главный итог», — сказал Собянин в ответ на вопрос о том, что из достигнутого за десять лет на посту мэра вызывает у него больше всего гордости.

«А что касается задач, которые предстоит решать, вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веки вечные», — признался мэр.

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Собянин напомнил, что десять лет назад он впервые выступил в Мосгордуме с отчетом, в котором обозначил приоритеты и задачи на ближайшие годы. По его словам, «все эти приоритеты оказались актуальными и правильными». Власти города течение всех лет последовательно претворяли их в жизнь, и продолжают этим заниматься, добавил он.

Сергей Собянин вступил в должность мэра столицы 21 октября 2010 года, сменив Юрия Лужкова, занимавшего этот пост с 1992 года. Срок полномочий Собянина действует до 2023 года.

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