Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Власти США разрешили американским самолетам летать возле Крыма Общество, 04:25 МИД ФРГ объяснил список попавших под санкций из-за Навального россиян Политика, 03:55 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 03:50 Летевший в одном самолете с Байденом сотрудник авиакомпании заболел COVID Общество, 03:21 Московские бары оценили требование регистрировать посетителей по QR-кодам Общество, 03:00 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 02:52 YouTube объявил о новом витке борьбы с теориями заговоров про педофилию Технологии и медиа, 02:50 МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 Общество, 02:44 В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер Общество, 02:00 В ВОЗ сообщили о низкой эффективности лекарства от коронавируса Общество, 01:50 Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель РБК и Финансовая платформа, 01:40 Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Общество, 01:31 Иран пообещал реакцию на прилетевшие из Карабаха снаряды Политика, 01:06 Мантуров назвал преимущество падения рубля к доллару на 20% Экономика, 01:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Летевший в одном самолете с Байденом сотрудник авиакомпании заболел COVID

Сотрудник авиакомпании, который во время текущей недели находился в одном самолете с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом Байден написал в Twitter.

«Тест работника компании, которая зафрахтовала мой самолет, показал положительный результат на COVID. Этот член экипажа был со мной в самолете», — сообщил политик.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября
Общество

По словам Байдена, во время полета заболевший сохранял с ним дистанцию более чем в 50 футов (больше 15 рекомендованных метров). Кандидат в президента также отметил, что они оба были в защитных масках. «Мои врачи сказали, что мне не нужно уходить на карантин», — подытожил Байден.

Политик указал, что его последний тест на COVID-19, сделанный в среду вечером, был отрицательным.

Как передал в Twitter менеджер предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определил, что во время полета Байден не вступал в тесный контакт с зараженным.

Новый тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Общество
Джозеф Байден

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

По заявлению менеджера, коронавирусом заразился один из работников авиакомпании, которая организует перелеты Байдена. Он летал с лидером демократов во время поездок политика в Огайо в понедельник и во Флориду во вторник. В четверг утром сотрудник сообщил о симптомах коронавирусной инфеции, оба его теста показали положительный результат.

Материал дополняется

коронавирус Джозеф Байден
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter