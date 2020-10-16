Летевший в одном самолете с Байденом сотрудник авиакомпании заболел COVID

Сотрудник авиакомпании, который во время текущей недели находился в одном самолете с кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом Байден написал в Twitter.

«Тест работника компании, которая зафрахтовала мой самолет, показал положительный результат на COVID. Этот член экипажа был со мной в самолете», — сообщил политик.

По словам Байдена, во время полета заболевший сохранял с ним дистанцию более чем в 50 футов (больше 15 рекомендованных метров). Кандидат в президента также отметил, что они оба были в защитных масках. «Мои врачи сказали, что мне не нужно уходить на карантин», — подытожил Байден.

Политик указал, что его последний тест на COVID-19, сделанный в среду вечером, был отрицательным.