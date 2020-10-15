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Wildberries и Ozon зафиксировали спрос на товары для киберспорта

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Спрос на товары для киберспорта и гейминга в России в III квартале в сравнении с I кварталом текущего года вырос в 9,5 раза. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Отмечается, что в III квартале наиболее активно росли продажи компьютеров-рабочих станций: с июля по сентябрь продажи выросли на 342%. Продажи моноблоков возросли на 274%, игровых рулей — на 219%, процессоров — на 166%, геймпадов — 127%, а ноутбуков на и игровых консолей — более чем на 90%.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Согласно статистике продаж Wildberries, в III квартале игровые ноутбуки заняли первое место в рейтинге предпочтений киберспортсменов. С одной стороны это объясняется универсальностью портативных компьютеров, которые можно использовать как для игр, так и для работы, а с другой стороны — ожиданием выхода новых игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S, отметил ретейлер. В число наиболее популярных товаров, помимо ноутбуков, также вошли игровые консоли, геймпады, наушники, колонки, мыши и коврики для них.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Продажи специализированных устройств и аксессуаров, таких как геймерские очки, микрофоны, рюкзаки суммарно выросли на 132% в указанный период.

Тенденция растущей популярности покупок электроники для киберспорта и гейминга объясняется прогнозами аналитиков, согласно которым российский рынок киберспорта будет в ближайшие пять лет активно расти, говорится в исследовании Wildberries.

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По данным онлайн-ретейлера Ozon (есть у РБК), продажи игровых приставок и консолей в I квартале 2020 года выросли в 1,5 раза год к году. «Весной рост спроса продолжился и во многом он обусловлен периодом пандемии и самоизоляции», — отметили в компании.

В апреле-мае категория игровых консолей на Ozon выросла в три раза относительно аналогичного периода в прошлом году, а в июле— сентябре — на 94% год к году. Продажи игр для консолей в апреле—мае на площадке выросли к прошлому году на 20%, а в июле—сентябре — на 35%.

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