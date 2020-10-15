Wildberries и Ozon зафиксировали спрос на товары для киберспорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Спрос на товары для киберспорта и гейминга в России в III квартале в сравнении с I кварталом текущего года вырос в 9,5 раза. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Отмечается, что в III квартале наиболее активно росли продажи компьютеров-рабочих станций: с июля по сентябрь продажи выросли на 342%. Продажи моноблоков возросли на 274%, игровых рулей — на 219%, процессоров — на 166%, геймпадов — 127%, а ноутбуков на и игровых консолей — более чем на 90%.

Согласно статистике продаж Wildberries, в III квартале игровые ноутбуки заняли первое место в рейтинге предпочтений киберспортсменов. С одной стороны это объясняется универсальностью портативных компьютеров, которые можно использовать как для игр, так и для работы, а с другой стороны — ожиданием выхода новых игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S, отметил ретейлер. В число наиболее популярных товаров, помимо ноутбуков, также вошли игровые консоли, геймпады, наушники, колонки, мыши и коврики для них.