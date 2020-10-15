СК возбудил дело после перестрелки силовиков с террористами в Волгограде

Фото: СК РФ

Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ (ст. 317 УК РФ) после ликвидации двух террористов в Волгограде. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем оба боевика ликвидированы», — говорится в сообщении.

Боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», планировавших организовать теракты в Волгограде, ФСБ ликвидировала 15 октября. При задержании главарь группы и его сообщник оказали вооруженное сопротивление.

Правоохранительные органы установили, что участниками террористической организации были двое уроженцев Узбекистана 23 и 27 лет.

Видео: СК РФ

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