СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска на улице Хинганская при разборе сгоревших конструкций дощатого строения пожарные обнаружили тела трех человек, следователи начали проверку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Новосибирской области.

«В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания», — сказано в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам экспертизы и проверок «будет принято процессуальное решение».