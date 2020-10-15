Главы инновационных компаний назвали частую стадию провала разработок

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В большинстве случаев (95%) внедрение инноваций в крупных компаниях терпит провал до его выхода на рынок, а в каждом третьем (36%) — на этапе разработки. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Savanta, проведенном при поддержке центра инноваций «Лаборатории Касперского»

«Все же чаще, если инновационный продукт оказывается провальным, это происходит задолго до стадии выхода на рынок. Наиболее критической оказывается фаза разработки: на ней из гонки выбывает каждый третий проект», — сказано в сообщении.

По мнению 19% опрошенных глав подразделений по инновациям нескольких компаниях, главная причина таких неудач — это отсутствие четкого плана действий и структурированного подхода. Они отметили, что не достаточно блестящей идеи. Для того, чтобы она стала прибыльной и востребованной технологией, необходимо последовательно реализовывать ее. «Для этого — не только составить план действий, но и регулярно пересматривать его, сверяться с активностью конкурентов, рыночными трендами и тем, что происходит в индустрии», — отмечает «Лаборатория Касперского».

Также 74% участников интервью заявили, что если директор по информационной безопасности в процессе внедрения инноваций не включен в обсуждение на ранней стадии, то вероятность провала повышается. В исследовании отметили, что это связано с тем, что часто инновационные продукты невозможно адаптировать под строгие политики информационной защиты. Более половины опрошенных (54%) считают, что эти политики являются сдерживающим фактором на пути внедрения успешных технологий.

«Кибербезопасность не должна становиться еще одним корпоративным барьером на пути инноваций, но в то же время не учитывать ее требования нельзя. Мы рекомендуем компаниям подключать директора по информационной безопасности на ранней стадии этого процесса», — сообщил директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Александр Моисеев.