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Главы инновационных компаний назвали частую стадию провала разработок

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В большинстве случаев (95%) внедрение инноваций в крупных компаниях терпит провал до его выхода на рынок, а в каждом третьем (36%) — на этапе разработки. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Savanta, проведенном при поддержке центра инноваций «Лаборатории Касперского»

«Все же чаще, если инновационный продукт оказывается провальным, это происходит задолго до стадии выхода на рынок. Наиболее критической оказывается фаза разработки: на ней из гонки выбывает каждый третий проект», — сказано в сообщении.

По мнению 19% опрошенных глав подразделений по инновациям нескольких компаниях, главная причина таких неудач — это отсутствие четкого плана действий и структурированного подхода. Они отметили, что не достаточно блестящей идеи. Для того, чтобы она стала прибыльной и востребованной технологией, необходимо последовательно реализовывать ее. «Для этого — не только составить план действий, но и регулярно пересматривать его, сверяться с активностью конкурентов, рыночными трендами и тем, что происходит в индустрии», — отмечает «Лаборатория Касперского».

Также 74% участников интервью заявили, что если директор по информационной безопасности в процессе внедрения инноваций не включен в обсуждение на ранней стадии, то вероятность провала повышается. В исследовании отметили, что это связано с тем, что часто инновационные продукты невозможно адаптировать под строгие политики информационной защиты. Более половины опрошенных (54%) считают, что эти политики являются сдерживающим фактором на пути внедрения успешных технологий.

«Кибербезопасность не должна становиться еще одним корпоративным барьером на пути инноваций, но в то же время не учитывать ее требования нельзя. Мы рекомендуем компаниям подключать директора по информационной безопасности на ранней стадии этого процесса», — сообщил директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Александр Моисеев.

Исследование внедрения инновационных технологий в крупных компаниях провело агентство Savanta летом 2020 года специально для «Лаборатории Касперского». В сообщении отмечается, что в опросе приняли участие 304 руководителя, которые отвечают за инновации внутри своих организаций и работающие в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, Северной Америке, Латинской Америке, СНГ. Эксперты работают в компаниях из разных сфер, где трудятся более 500 сотрудников. Кроме того, в исследование вошло 15 глубинных интервью с руководителями инновационных направлений.

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Ранее, согласно исследованию Dsight, выяснилось, что в первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Аналитики зафиксировали шесть сделок выхода (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) на сумму $203,1 млн. В 2019 году их было 14 на сумму почти $2,2 млрд. По данным исследования, в первом полугодии этого года объем венчурных вложений в России составил $184 млн. Это в три раза меньше прошлогоднего уровня. При этом деньги у инвесторов есть, но заключению сделок помешали ограничительные меры из-за коронавируса.

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