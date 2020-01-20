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Германия стала лидером в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

Германия вытеснила Южную Корею с первого места в Bloomberg Innovation Index 2020. Однако эксперты предостерегли ФРГ от разработок в автопромышленности, поскольку эта сфера теряет привлекательность для потребителей
Вид на Франкфурт. Германия (Фото: Alex Kraus / Bloomberg)

Германия стала лидером рейтинга Bloomberg Innovation Index 2020, обогнав Южную Корею, которая на протяжении предыдущих шести лет занимала в нем первую строчку, пишет Bloomberg.

ФРГ заняла лидирующие позиции в сфере производства с добавленной стоимостью, высоких технологий и патентной активности. Южная Корея утратила лидерство из-за снижения уровня производительности. В этой категории она опустилась с 18-й строчки на 29-ю.

По словам главного экономиста ING Карстена Бжески, которого цитирует Bloomberg, в Южной Корее производственный сектор по-прежнему остается высококонкурентным и инновационным. Показатели Германии в этой части лучше, однако эксперт посоветовал ей не успокаиваться на достигнутом.

Во-первых, немецкие инновации в сфере услуг не так впечатляют, как южнокорейские. Во-вторых, почти треть расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность, в то время как ухудшение экологической ситуации, торговые конфликты и замедление темпов экономического роста негативно влияют на спрос на автомобили.

Третью строчку в Bloomberg Innovation Index 2020 занял Сингапур. В прошлом году азиатский город-государство был лишь на шестом месте. США утратили одну позицию и переместились на девятую строчку инновационного рейтинга. Россия заняла в нем 26-е место, улучшив свое положение по сравнению с прошлым годом на одну позицию.

Ежегодный инновационный индекс агентства Bloomberg выходит в этом году в восьмой раз. В исследовании эксперты анализируют страны, в том числе с точки зрения расходов на исследования и разработки, производственные мощности и количество высокотехнологичных публичных компаний в каждой.

Автор: Александра Юшкявичюте
Теги: Южная Корея, Германия, инновации
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