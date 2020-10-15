Роспотребнадзор назвал способ снизить риск заражения COVID-19 на треть

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по случаю всемирного дня чистых рук, который ежегодно отмечается 15 октября, передает «РИА Новости».

«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что мытье рук с мылом может помочь защититься и от других инфекционных заболеваний, например, холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.

Кроме того, мытье может уменьшить на 30-48% риск острых кишечных заболеваний и на 20% — количество острых респираторных инфекций.