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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал способ снизить риск заражения COVID-19 на треть

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по случаю всемирного дня чистых рук, который ежегодно отмечается 15 октября, передает «РИА Новости».

«Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что мытье рук с мылом может помочь защититься и от других инфекционных заболеваний, например, холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е.

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
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Фото:ТАСС

Кроме того, мытье может уменьшить на 30-48% риск острых кишечных заболеваний и на 20% — количество острых респираторных инфекций.

В Роспотребнадзоре уточнили, что мыть руки надо до и после использования средств индивидуальной защиты, после прихода с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, а также после посещения туалета и общественных мест, чихания, ухода за больным человеком, смены подгузника, уборки помещения, общения с животными, перед сном и в других случаях, когда руки загрязнены.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что для профилактики заражения коронавирусом мыть руки можно любым мылом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.

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