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Умерла сыгравшая в сериале «Друзья» комедийная актриса Кончата Феррелл

Американская актриса Кончата Феррелл, трижды номинант премии «Эмми» скончалась 12 октября в госпитале в Калифорнии в возрасте 77 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой ее представителя.

Как передает издание Variety, причиной смерти Феррелл стали проблемы с сердцем.

Кончата Феррелл снялась более чем в 130 фильмах и сериалах, в том числе в фильмах «Хартленд», «Телесеть», «Мистическая пицца», «Эрин Брокович», «Эдвард Руки-ножницы», а также в сериале «Два с половиной человека». В сериале «Друзья» она сыграла судью в одном из эпизодов.

Умерла сыгравшая в сериале «Друзья» актриса Мэри Пэт Глисон
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Мэри Пэт Глисон

В июне в возрасте 70 лет скончалась снявшаяся в сериале «Друзья» американская актриса Мэри Пэт Глисон. Причиной смерти стал рак.

Комедийный телесериал «Друзья» повествует о жизни шестерых друзей. С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала, в общей сложности 236 эпизодов. Сериал был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и отмечен такими наградами, как «Эмми» и «Золотой глобус».

актриса смерть сериал
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