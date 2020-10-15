Умерла сыгравшая в сериале «Друзья» комедийная актриса Кончата Феррелл

Американская актриса Кончата Феррелл, трижды номинант премии «Эмми» скончалась 12 октября в госпитале в Калифорнии в возрасте 77 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой ее представителя.

Как передает издание Variety, причиной смерти Феррелл стали проблемы с сердцем.

Кончата Феррелл снялась более чем в 130 фильмах и сериалах, в том числе в фильмах «Хартленд», «Телесеть», «Мистическая пицца», «Эрин Брокович», «Эдвард Руки-ножницы», а также в сериале «Два с половиной человека». В сериале «Друзья» она сыграла судью в одном из эпизодов.

В июне в возрасте 70 лет скончалась снявшаяся в сериале «Друзья» американская актриса Мэри Пэт Глисон. Причиной смерти стал рак.