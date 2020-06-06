Умерла сыгравшая в сериале «Друзья» актриса Мэри Пэт Глисон

Мэри Пэт Глисон (Фото: mary.p.gleason / Facebook)

Американская актриса Мэри Пэт Глисон скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что актриса скончалась 2 июня. Причиной смерти стал рак.

Мэри Пэт Глисон родилась 23 февраля 1950 года в городе Лейк-Сити (штат Миннесота). Актриса дебютировала в 1982 году, исполнив роль в сериале канала NBC «Техас». В 1986 году она получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу «Направляющий свет».

Глисон снялась в более чем 160 фильмах и сериалах. В их числе «Скорая помощь», «Менталист», «Она написала убийство», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», а также в лентах «Основной инстинкт», «Невыносимая жестокость», «История Золушки», «Брюс Всемогущий» и в других.

В сериале «Друзья» актриса исполнила роль медсестры Сайзмор. Комедийный телесериал «Друзья» повествует о жизни шестерых друзей. С 1994 по 2010 год было снято 10 сезонов сериала, в общей сложности 236 эпизодов. Сериал был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения, став одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов, а также был отмечен такими наградами, как «Эмми» и «Золотой глобус».