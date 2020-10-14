Медведев не увидел эффективности от закрытия границ в борьбе с COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с главой Российской академии наук Александром Сергеевым, передает ТАСС.

«Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается», — сказал Медведев.

По словам главы «Единой России», из-за коронавирусной инфекции между отдельными странами выросла «стена недоверия». «Происхождение вируса, и средства борьбы с ним, и целый ряд сопутствующих вопросов превратились из сугубо медицинских, биологических, научных в вопросы национальной безопасности», — добавил он.

В октябре Медведев возглавил комиссию Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комиссия является межведомственной и именно Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций.