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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле оценили вероятность нового обращения Путина по ситуации с COVID

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пока не планирует обращаться к россиянам по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если посчитает необходимым — обратится, но вы видите, что до сих пор он этого не делал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Весной с началом распространения коронавируса президент регулярно обращался к россиянам по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Во время обращений Путин, в частности, объявлял меры поддержки для бизнеса и населения, связанные с введением нерабочих дней из-за пандемии. Видеообращение президента по поводу коронавируса последний раз выходило 11 мая. Тогда Путин объявил о завершении нерабочих дней и о новых мерах поддержки.

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За последний месяц в России увеличился суточный прирост заболевших COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 14 октября сообщил о 14231 новом случае заражения на сутки. Это наибольше количество заболевших, выявленных в течение 24 часов, с начала пандемии. В Москве за сутки зарегистрировали 4573 зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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