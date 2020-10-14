В Кремле оценили вероятность нового обращения Путина по ситуации с COVID

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пока не планирует обращаться к россиянам по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если посчитает необходимым — обратится, но вы видите, что до сих пор он этого не делал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Весной с началом распространения коронавируса президент регулярно обращался к россиянам по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Во время обращений Путин, в частности, объявлял меры поддержки для бизнеса и населения, связанные с введением нерабочих дней из-за пандемии. Видеообращение президента по поводу коронавируса последний раз выходило 11 мая. Тогда Путин объявил о завершении нерабочих дней и о новых мерах поддержки.