Общество , 14 окт, 10:14
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В Москве при падении автомобиля в Яузу погиб таксист
Работа оперативных служб на месте падения машины такси в реку Яузу на Костомаровской набережной
В Москве такси пробило дорожное ограждение и упало в реку Яузу. Водитель погиб, сообщается в Twitter столичного УГИБДД.
ДТП произошло в 7:48 мск на Костомаровской набережной.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, уточнили в управлении.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что тело уже извлекли из реки. «Работает кран, чтобы достать машину», — добавили в главке.
По информации МЧС, авария произошла в районе дома № 17 по Наставническому переулку.