В Москве при падении автомобиля в Яузу погиб таксист

Работа оперативных служб на месте падения машины такси в реку Яузу на Костомаровской набережной (Фото: АГН «Москва»)

В Москве такси пробило дорожное ограждение и упало в реку Яузу. Водитель погиб, сообщается в Twitter столичного УГИБДД.

ДТП произошло в 7:48 мск на Костомаровской набережной.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, уточнили в управлении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что тело уже извлекли из реки. «Работает кран, чтобы достать машину», — добавили в главке.

По информации МЧС, авария произошла в районе дома № 17 по Наставническому переулку.