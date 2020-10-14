В Еврейской автономии продлили ограничения из-за COVID-19

В Еврейской автономной области продлили ограничительные меры из-за риска распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава региона Ростислав Гольдштейн, передает пресс-служба правительства региона.

«Все действовавшие ранее ограничения — запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий, самоизоляция для людей старше 65 лет — продлены до 26 октября», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до этой же даты будет действовать запрет на личные приемы граждан в правительстве области. Также власти напомнили, что в регионе действует масочный режим, который был продлен до конца 2020 года.

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