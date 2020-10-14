Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Тренд или фейк: в какое будущее можно попасть уже сейчас РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 06:40 Во Владивостоке учеников 107 классов перевели на удаленку Общество, 06:02 Уралвагонзавод не нашел покупателей вагонов на 2021 год Бизнес, 06:00 В Еврейской автономии продлили ограничения из-за COVID-19 Общество, 05:46 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 05:40 Глава МИД Армении заявил об «экспорте агрессии» Турцией на Кавказе Политика, 05:33 В школах столицы Камчатки из-за шторма отменили занятия Общество, 04:46 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 04:40 Генпрокурор впервые за 20 лет приехал на Камчатку Политика, 04:20 Депутат Госдумы предложил повысить возрастную планку на владение оружием Общество, 03:50 Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 38 млн Общество, 03:46 Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в 11-часовых переговорах в Москве Политика, 03:37 Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды Экономика, 03:37 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 03:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Еврейской автономии продлили ограничения из-за COVID-19

В Еврейской автономной области продлили ограничительные меры из-за риска распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава региона Ростислав Гольдштейн, передает пресс-служба правительства региона.

«Все действовавшие ранее ограничения — запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий, самоизоляция для людей старше 65 лет — продлены до 26 октября», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до этой же даты будет действовать запрет на личные приемы граждан в правительстве области. Также власти напомнили, что в регионе действует масочный режим, который был продлен до конца 2020 года.

Материал дополняется

коронавирус Еврейская автономная область пандемия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter