Помпео соообщил о правильности решения США о выходе из СПЧ ООН

Избрание России, Китая и Кубы в ООН СПЧ (совет по правам человека) говорит о правильности принятого в 2018 году США решения о выходе из этой структуры. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что перед принятием США решения о выходе из СПЧ (а также после выхода) Соединенные штаты призывали страны-члены ООН незамедлительно предпринять шаги для реформирования Совета.

«К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генеральная ассамблея ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», — сказано в сообщении госсекретарь США.

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