Россия вновь вошла в Совет по правам человека ООН

ООН в Женеве, Швейцария (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter постпредства России при Отделении ООН в Женеве.

Как заявили в представительстве, ее кандидатуру на выборах поддержали 158 стран. «Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе», — добавили там.

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии.

Материал дополняется.