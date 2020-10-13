Посольство назвало провокацией заявление Норвегии о кибератаке из России

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Обвинение норвежских властей России в кибератаке на парламент страны можно расценивать как намеренную провокацию, которая плохо скажется на двусторонних отношениях между государствами. Об этом говорится в Facebook российского посольства в Осло.

«Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — указано в сообщении.

Посольство обратило внимание на то, что Норвегия не предоставила никаких доказательств. Российская сторона заявила, что, если кибератака проводится из зарубежной страны, «это не дает права огульно обвинять власти стран их возможного происхождения».

Как отметили в дипмиссии, на государственные интернет-ресурсы России «ежегодно совершаются миллионы кибернападений», но это не должно приводить к «огульным обвинениям».