ЦБ определил для населения порог инвестиций в цифровые активы

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Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести цифровые финансовые активы (включают в себя токены и криптовалюту) на сумму не более 600 тыс. руб. в год, говорится в проекте указания Банка России.

Без привлечения профессиональных участников рынка можно будет приобрести цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, а также права участия в капитале непубличных компаний.

В свою очередь, квалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровые активы в «информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом».

Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, до 27 октября регулятор принимает замечания и предложения к нему.

О том, что сумма, которой ограничат инвестиции непрофессионалов в криптоактивы, вероятно, составит 600 тыс. руб., говорил РБК еще весной прошлого года глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он указывал, что сумма будет соответствовать годовой сумме, которую неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинговых платформах (вступил в силу в январе 2020 года).