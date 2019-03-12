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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения
ЦБ ограничит возможности покупки криптоактивов для неквалифицированных инвесторов. Операторы систем, где будут выпускаться токены, будут обмениваться данными о клиентах, чтобы не допустить превышения допустимой суммы инвестиций
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в распоряжении РБК). Основные положения данного указания подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ ЦБ направил для обсуждения в Госдуму.

Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования.

Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Порог, вероятно, будет соответствовать той предельной годовой сумме, которые неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге [принят в первом чтении], пояснил Аксаков. То есть речь может идти о 600 тыс. руб. вложений.

РБК направил запрос в ЦБ.

Какие ограничения предлагает ЦБ?

Как следует из указания ЦБ, для неквалифицированных инвесторов сделки будут ограничены:

  • суммой денежных средств, передаваемых в оплату;
  • совокупной стоимостью цифровых активов (например, токенов), которые передаются в обмен;
  • стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков, под которыми могут подразумеваться криптовалюты (речь не идет о существующих криптовалютах, а только о криптовалютах, которые могут быть выпущены в России в рамках будущего закона).

При обмене цифровых активов друг на друга сумма сделки будет рассчитываться исходя из их номинальной стоимости.

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Инвесторы смогут покупать цифровые активы, например токены, выпущенные российскими компаниями, без посредничества со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг. Тем не менее операторы обмена цифровых финансовых активов (банки, депозитарии и биржи), которые будут обеспечивать работу распределенных реестров, должны будут отслеживать все операции.

Операторы будут обязаны делиться друг с другом данными о совокупной стоимости, купленных неквалифицированным инвестором активов.

Что регулирует законопроект о цифровых активах

Законопроект о цифровых финансовых активах, который должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 12 марта, регулирует в России финансовые отношения в цифровой сфере.

Аксаков уточнил, что рассмотрение может быть перенесено на неделю из-за необходимости внесения технических правок.

РБК ознакомился с последней версией законопроекта, подготовленной ко второму чтению. Подлинность основных положений подтвердили два источника, знакомые с подготовкой документа. В документе нет существенных изменений по сравнению с ноябрьской версией.

Новая версия законопроекта устанавливает, что банки, депозитарии и биржи в качестве операторов информационных систем, в рамках которых выпускаются токены, обязаны будут предоставлять информацию о цифровых активах по требованию судов, органов предварительного следствия, федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и т.д.

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Законопроект в целом регулирует выпуск, учет и обращение активов, которыми являются выпущенные с использованием блокчейна цифровые права, включая обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, и права по цифровым эмиссионным ценным бумагам.

Выпускать такие активы смогут​ только работающие по российскому праву юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранцы, внутри определенной информационной системы. Операторов таких систем ЦБ будет вносить в специальный реестр.

Купля-продажа цифровых активов и их обмен на токены другого вида смогут осуществляться только через кредитные организации или биржи.

Авторы: Екатерина Литова, Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: криптовалюта, блокчейн
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