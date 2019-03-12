ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения

ЦБ ограничит возможности покупки криптоактивов для неквалифицированных инвесторов. Операторы систем, где будут выпускаться токены, будут обмениваться данными о клиентах, чтобы не допустить превышения допустимой суммы инвестиций

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в распоряжении РБК). Основные положения данного указания подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ ЦБ направил для обсуждения в Госдуму.

Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования.

Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Порог, вероятно, будет соответствовать той предельной годовой сумме, которые неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге [принят в первом чтении], пояснил Аксаков. То есть речь может идти о 600 тыс. руб. вложений.

РБК направил запрос в ЦБ.