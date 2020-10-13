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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб ответил на данные о возможном возобновлении рейсов в Сербию

Фото:Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские власти пока не пришли к окончательному решению по поводу открытия авиасообщения с Сербией. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе.

«Оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе. <...> Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно, когда такие решения будут приняты», — отмечается в сообщении.

СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения России и Сербии
Общество
Фото:Darko Vojinovic / AP

Штаб напомнил, что для открытия перелетов зарубежное государство должно соответствовать установленным критериям: за две недели cуточный прирост заболевших COVID-19 должен составлять не более 1%, уровень заболеваемости за две недели не может превышать соотношение 40 зараженных на 100 тыс. человек.

Источник РБК, близкий к правительству, подтвердил, что на одном из своих последних совещаний оперативный штаб действительно обсуждал возобновление авиасообщения с Сербией.

Оперштаб не стал комментировать возможность закрытия границ из-за COVID
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее источник ТАСС сообщил, что российское правительство может принять решение о возобновлении авиасообщения с Сербией уже в октябре. «Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», — сказал он.

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Пресс-служба Белградского аэропорта Никола Тесла накануне заявила, что прямое авиасообщение было восстановлено между Москвой и Белградом. По сообщению пресс-службы, с октября прямые рейсы осуществляются дважды в неделю. С российской стороны информация о возобновлении рейсов не поступала.

оперативный штаб Сербия авиасообщение
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СМИ узнали о возможном возобновлении авиасообщения России и Сербии
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