Оперштаб ответил на данные о возможном возобновлении рейсов в Сербию

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские власти пока не пришли к окончательному решению по поводу открытия авиасообщения с Сербией. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе.

«Оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе. <...> Обо всех принятых решениях по расширению списка стран будет сообщено дополнительно, когда такие решения будут приняты», — отмечается в сообщении.

Штаб напомнил, что для открытия перелетов зарубежное государство должно соответствовать установленным критериям: за две недели cуточный прирост заболевших COVID-19 должен составлять не более 1%, уровень заболеваемости за две недели не может превышать соотношение 40 зараженных на 100 тыс. человек.

Источник РБК, близкий к правительству, подтвердил, что на одном из своих последних совещаний оперативный штаб действительно обсуждал возобновление авиасообщения с Сербией.